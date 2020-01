Polonia: Biedron (Wiosna) rappresenterà tutte le forze di sinistra a prossime presidenziali

- Il leader del partito politico polacco Wiosna (Primavera), l’eurodeputato Robert Biedron, è stato nominato ufficialmente a rappresentare la coalizione di sinistra Lewica alle prossime elezioni presidenziali in programma a maggio. “Non vi è alcun dubbio sulla necessità di rafforzare il sistema sanitario e scolastico a livello nazionale, né su quanto sia importante avere uno Stato che sia separato dalla chiesa”, ha detto Biedron subito dopo la nomina, elencando quelle che saranno le priorità della sua campagna elettorale. “Siamo sicuri di ciò di cui abbiamo bisogno e della direzione verso cui vogliamo dirigerci: è per questo che la sinistra è stata in grado di selezionare un candidato comune all’unanimità”, ha aggiunto. (Vap)