Regionali: Berlusconi, vittoria centrodestra sarebbe "ciclone per la nazione" (2)

- In caso di vittoria in Emilia Romagna Berlusconi quindi ha affermato: "Non posso negare che questo rappresenterebbe un ciclone per la nazione". In questo caso, ha osservato, "il governo della sinistra non potrebbe non prendere atto di non rappresentare più la maggioranza degli italiani. Se si verificasse una vittoria in Calabria e anche in una regione feudo del comunismo in Italia per oltre mezzo secolo, questo rappresenterebbe una necessità di cambiamento nel Paese". (segue) (Rin)