Croazia: premier Plenkovic (Hdz) confida nella vittoria del suo partito alle prossime elezioni

- Il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, si è detto fiducioso in merito alle possibilità di vittoria del suo partito, l’Unione democratica croata (Hdz) alle prossime elezioni parlamentari. Lo ha dichiarato in un’intervista rilasciata al quotidiano “Vecernij List”, aggiungendo che il suo governo “continuerà a guidare il paese nella giusta direzione”. “Dobbiamo assolutamente fare in modo di rimanere il partito più importante del paese a seguito delle prossime elezioni, e confido che stiamo camminando nella giusta direzione”, ha detto il premier. (Zac)