Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEAppuntamento con "Area P. Milano incontra la poesia", la rassegna della Presidenza del Consiglio comunale e dell’Assessorato alla Cultura che ogni mese apre le porte dell’Aula consiliare agli appassionati di poesia e a tutti i cittadini. L'incontro è curato dalla Band “I casi clinici” e dalla “Cultura dei Sogni”.Palazzo Marino - Aula Consiliare, piazza della Scala 2 (ore 10.30)La vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo partecipa alla cerimonia di commemorazione dell’agente della Polizia locale di Milano Nicolò Savarino.Parco Savarino, via Livigno 5 (ore 11.00)REGIONELa consigliera regionale Pd Carmela Rozza partecipa come delegata del Consiglio, su indicazione dell’ufficio di Presidenza, alla cerimonia di commemorazione dell’agente della Polizia locale di Milano Nicolò Savarino.Parco Savarino, via Livigno 5 (ore 11.00)Flash mob del M5S Lombardia e delle associazioni animaliste contro l’uso di animali nei circhi, che precede la mozione in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle che chiede alla Lombardia l’introduzione di “tutte le misure necessarie a evitare l'utilizzo di specie animali nei circhi".Piazzale Cuoco (ore 14.30) (Rem)