Milano: 52enne trovato con oltre 1 kg di droga in casa in via Cenisio, arrestato

- Gli agenti della Squadra Mobile di Milano tra il pomeriggio e la serata di ieri hanno arrestato due persone e ne hanno segnalate tre alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Nello specifico, intorno alle ore 17, gli agenti della VI sezione della Squadra Mobile hanno individuato in via Cenisio un uomo dagli atteggiamenti sospetti. Il 52enne italiano, già noto ai poliziotti, in due momenti diversi ha incontrato per pochi frangenti due diversi uomini e si è poi allontanato in direzione di uno stabile lì vicino. I poliziotti in entrambi i casi hanno fermato i due soggetti che l’uomo aveva incontrato poco prima: il primo, un 45enne italiano, è stato trovato in possesso di circa 1,5 grammi di hashish; il secondo, un 42enne italiano, a seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso di hashish dal peso simile a quello precedente. Per entrambi è stata inoltrata la segnalazione per uso di droga alle competenti Prefetture. Gli agenti hanno quindi raggiunto il 52enne ed esteso la perquisizione all’interno della sua abitazione, dove hanno trovato e sequestrato un totale di 60,3 grammi di cocaina, 29,9 grammi di marijuana, 20,4 di hashish e la somma di 400 euro contanti oltre al materiale per il confezionamento e la pesatura della droga. Il 52enne, già con precedenti specifici, è stato arrestato. Alle 23.30 circa di ieri, in via Vittor Pisani, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un 24enne nigeriano, già noto ai poliziotti che lo avevano arrestato lo scorso 20 dicembre, anche in quel caso per detenzione e spaccio di stupefacenti. I poliziotti hanno notato avvicinarsi a lui un uomo, un 31enne afgano. Il 24enne si è allora spostato in un’aiuola, da cui ha prelevato una cosa, nascosta sotto una buccia d’arancia, e l’ha consegnata poi al 31enne. Quest’ultimo, fermato, è stato trovato in possesso due dosi di hashish. E stato quindi segnalato alla Prefettura. Il 24enne invece è stato trovato in possesso di tre grammi di hashish e 35 euro in contanti e arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti. (com)