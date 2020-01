Milano: Sala, Verdi incapaci di cambiare, io sono disponibile al confronto

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un post su Facebook ribatte ai vertici italiani dei Verdi, che non hanno apprezzato le critiche che il primo cittadino ha rivolto loro negli ultimi giorni. "La risposta del vertici italiani dei Verdi alle mie critiche (che, condivisibili o meno, spero possano almeno essere considerate legittime) riconferma la loro incapacità a cambiare. Sempre 'no' a tutto. Ora anche 'no' alle Olimpiadi Invernali. Ripeto, così, a mio modesto avviso non si rende un buon servizio al Paese", osserva Sala, che in conclusione apre: "Io sono qui, disponibile al confronto". (Rem)