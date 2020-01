Milano: De Corato, si conferma capitale dello spaccio del Sud Europa

- L'assessore lombardo alla Sicurezza Riccardo De Corato in una nota commenta la notizia degli arresti di ieri a Milano di due spacciatori, un 52enne italiano trovato con oltre 1 kg di diverse sostanze stupefacenti nella sua abitazione di via Cenisio e un 24enne nigeriano trovato a cedere hashish in zona Stazione Centrale. "Non passa giorno a Milano senza che le forze dell'ordine effettuino arresti per spaccio di sostanze stupefacenti, confermandola capitale della vendita di droga del sud Europa", osserva De Corato, che nella nota ringrazia "come sempre la polizia per il grande lavoro svolto". (com)