Giustizia: Bonafede su prescrizione, testo "lodo Conte" tra due settimane in Cdm, Italia viva resta contraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada è ancora in salita nel governo sul tema della prescrizione. La mediazione offerta dal presidente del Consiglio, il cosiddetto "lodo Conte" è sul tavolo del guardasigilli, Alfonso Bonafede, che ha già disposto che se ne occupino i suoi uffici per far sì che il testo "al massimo tra due settimane" sia in Consiglio dei ministri. Ai microfoni di "L'Intervista" su Skytg24, Bonafede ha spiegato che la proposta Conte prevede "piuttosto che uno stop definitivo dopo la sentenza di primo grado" che "ci può essere una sospensione più lunga. In questo modo rimane un termine", ma "ci sarà comunque la risposta della giustizia, è importante dirlo ai cittadini", ha aggiunto. Quanto ai rischi per la tenuta dell'esecutivo, con la minaccia che Italia viva voti la proposta di Forza Italia sulla prescrizione, il guardasigilli ha assicurato che "non vede rischi per il governo", ma ha invitato ad "uscire dai toni dell'opposizione e dalle minacce di votare le proposte dell'opposizione. Mi sembra più leale misurarsi sulle proposte della maggioranza", ha osservato. (segue) (Rin)