Giustizia: Bonafede su prescrizione, testo "lodo Conte" tra due settimane in Cdm, Italia viva resta contraria (3)

- Dura anche Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, secondo cui "la cancellazione dello stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio non può essere barattata con alcunché. Eventuali accordi al ribasso all'interno della maggioranza non possono sacrificare sull'altare della tenuta del governo lo Stato di diritto nel nostro Paese". Bocciato dunque il "lodo Conte" che attenua "le storture della riforma Bonafede con un regime differente tra i condannati e gli assolti in primo grado, da inserire nella legge delega sul processo penale". Una soluzione che per Gelmini sarebbe "una bizzarra presa in giro per gli italiani". Forza Italia ha presentato una sua proposta di legge, quella di Enrico Costa, l'unica in grado, ha concluso la parlamentare azzurra di "abrogare i perversi effetti di questa assurda norma" e di "difendere il giusto processo" garantendo contemporaneamente "cittadini e imprese". (Rin)