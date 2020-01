Inps: M5s, inaccettabili accuse contro Tridico, suo lavoro prezioso per riorganizzazione Istituto (3)

- "Per noi questo è un percorso virtuoso di riorganizzazione dell'Istituto - aggiungono - perché non si piega alle esigenze dei burocrati ma a quelle dei cittadini. Tridico continuerà a dimostrare con il suo lavoro che tutte le accuse di epurazioni che gli sono rivolte periodicamente sono tentativi infelici di screditare il suo operato al servizio di un Istituto che accompagna le persone in tutte le tappe dell'esistenza e fa sentire loro la vicinanza dello Stato". (Com)