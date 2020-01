Libia: ambasciata d'Italia sospende account Twitter dopo attacco hacker

- L'ambasciata d'Italia in Libia denuncia un attacco hacker e annuncia la sospensione del proprio account Twitter per i prossimi giorni. Il profilo Twitter della nostra sede diplomatica era stato utilizzato per un "like" a un messaggio di un portale d'informazione legato al generale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna). "L’ambasciata d’Italia in Libia smentisce ogni forma di approvazione a comunicazioni di terzi attribuita nelle scorse ore. Per il ripristino della sicurezza dell’account, lo stesso resterà chiuso nei prossimi giorni", si legge nell'ultimo messaggio. (Lit)