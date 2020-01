Georgia: proteste in Abkhazia, presidente Khajimba non si dimetterà per il momento

Tbilisi , 11 gen 18:43 - (Agenzia Nova) - Il presidente de facto della regione georgiana occupata dell'Abkhazia, Raul Khajimba, continuerà a ricoprire la carica di capo dello Stato nonostante la sentenza della Corte suprema sull'annullamento dell'esito delle ultime elezioni presidenziali che hanno avuto luogo a settembre dello scorso anno. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Sputnik" il vicepresidente della repubblica autoproclamata, Aslan Bartsits. "Al momento non si è parlato di dimissioni: la decisione della Corte suprema ovviamente dovrà essere attuata, ma abbiamo il diritto di ricorrere in appello per ottenere chiarimenti sulle procedure e sulle motivazioni che hanno portato alla presa di questa decisione", ha detto Bartsits. (Res)