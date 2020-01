Hong Kong: piccoli gruppi di manifestanti in azione nelle aree commerciali

- I manifestanti di Hong Kong hanno organizzato piccole iniziative promozionali oggi, attaccando adesivi e manifesti all’incrocio tra Hennessy Road e Percival Street, nella Baia di Causeway, cuore dello shopping, con scritte come “Liberate Hong Kong”. Non ci sono stati interventi, invece, al Muro di Lennon, un collage opera del Movimento degli ombrelli, nella zona dell’Ammiragliato, presidiato dalla polizia. Nell’area di Sha Tin, nei Nuovi Territori, all’interno del centro commerciale New Town Plaza, un altro gruppo di sostenitori della protesta ha distribuito volantini per segnalare gli esercizi commerciali “gialli”, che appoggiano il movimento, e quelli “blu”, che sostengono la polizia.(Cip)