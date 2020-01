Camera: audizione Confcommercio e Unioncamere su soggiorno cittadini non comunitari

- Martedì 14 gennaio, la commissione Affari costituzionali della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari, svolge le seguenti audizioni: ore 13.45 rappresentanti della Confederazione generale italiana del commercio (Confcommercio); ore 14.15 rappresentanti dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)