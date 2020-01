Camera: martedì audizioni su rappresentanza sindacale e su sicurezza sul lavoro

- Martedì 14 gennaio, la commissione Lavoro della Camera svolge le seguenti audizioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e in materia di accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati: ore 13.45 rappresentanti del Cnel; ore 14.15 rappresentanti dell'Inps. La stessa Commissione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, svolge le seguenti audizioni: ore 14.45 rappresentanti dell'Inail; ore 15.15 rappresentanti dell'Inl (Ispettorato nazionale lavoro). L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)