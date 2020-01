Camera: mercoledì audizione Provenzano su Regionalismo differenziato

- Mercoledì 15 gennaio, alle ore 8.30, la Commissione parlamentare per le questioni regionali, presso l'Aula del III piano di palazzo San Macuto, svolge l'audizione del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Luciano Calogero Provenzano, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del "regionalismo differenziato" ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)