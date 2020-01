Australia: Labriola (FI), tragedia immane, serve impegno internazionale

- Vincenza Labriola, deputata da Forza Italia, osserva che "quanto sta accadendo in Australia non deve lasciare indifferenti. Oggi è morto un altro pompiere, in una lotta impari che vede Vigili del fuoco e volontari alle prese con una battaglia immane e difficile da vincere, a causa della siccità dei mesi precedenti che ha creato le condizioni ideali per questa emergenza incendi senza fine. Si sta distruggendo un patrimonio unico e inestimabile, animali e piante che già rischiavano l'estinzione". In una nota la parlamentare azzurra quindi invita: "Aiutiamo l'Australia, aiutiamo le donne e gli uomini che stanno cercando di domare l'inferno per il bene dell'umanità: il presidente Mattarella rivolga un appello affinché si coordinano aiuti internazionali che mettano un freno a questo disastro dalle proporzioni devastanti".(Com)