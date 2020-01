Donbass: Putin, accordi di Minsk non sono stati contestati durante incontro con Merkel

- Gli accordi di Minsk per la risoluzione della crisi in Ucraina non sono stati contestati durante l’incontro di oggi a Mosca tra il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, e il cancelliere federale tedesco, Angela Merkel. Lo ha dichiarato il capo dello Stato russo durante la conferenza stampa successiva all’incontro. “Durante il colloquio abbiamo parlato anche della necessità di risolvere al più presto la crisi nel Donbass, concordando sul fatto che gli accordi di Minsk continuano a costituire una base adeguata per la stabilizzazione dell’area”, ha detto Putin, sottolineando la necessità di realizzare tutte le disposizioni stabilie durante le riunioni del Formato Normandia. (segue) (Rum)