Iran: Merkel, preservare l’accordo sul nucleare è fondamentale

- La comunità internazionale deve fare tutto il possibile per preservare l’accordo sul nucleare iraniano (Jcpoa). Lo ha dichiarato il cancelliere federale tedesco, Angela Merkel, durante una conferenza stampa organizzata al termine del suo incontro di oggi con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. “La situazione attuale in Iran e in Medio Oriente è stata discussa nel dettaglio, e abbiamo concordato sulla necessità di fare tutto il possibile per preservare l’accordo sul nucleare: la Germania è convinta che all’Iran non debba essere concesso di avere armamenti nucleari, e sfrutteremo tutti i canali a nostra disposizione per far sì che l’accordo rimanga in vigore”, ha detto il cancelliere federale, aggiungendo che “si tratta di un’intesa imperfetta, ma che almeno stabilisce obblighi per tutte le parti coinvolte”. Le affermazioni di Merkel sono state condivise anche da Putin durante la conferenza stampa. "L'accordo è di vitale importanza non solo per la regione, ma per la sicurezza del mondo intero", ha ribadito il presidente russo. (Rum)