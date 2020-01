Pd: Boccia, massimo sostegno a svolta di Zingaretti

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, del Pd, commenta che "la svolta annunciata da Zingaretti" ha il suo "massimo sostegno, dà il senso della lungimiranza del segretario, della sua generosità" e su Facebook aggiunge: "Sono sicuro che mettere insieme le nostre sezioni, i nostri circoli, i luoghi del confronto aperti non potrà che far bene a tutto il mondo del centrosinistra unito. Voglio dire a tutti, da chi è andato in piazza con le Sardine passando per i movimenti civici, ecologisti e progressisti: venite in questo movimento, aiutateci a rafforzarlo, cambiate se necessario anche la classe dirigente, integratela, contaminatelo e fate sì che le piazze dell’Italia che vuole la giustizia sociale, l’equità, la solidarietà, che è l’Italia alternativa ai fili spinati, ai dazi, ai manganelli, abbia un naturale movimento politico di tutti. Questo - conclude Boccia - noi vorremmo che diventasse il Partito democratico". (Rin)