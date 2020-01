Tunisia-Italia: Di Maio in visita a Tunisi lunedì 13 gennaio

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, effettuerà una visita ufficiale in Tunisia lunedì 13 gennaio. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Tunisi in un comunicato. La visita, si legge, rientra nel quadro del rafforzamento delle relazioni di collaborazione e dialogo tra Tunisia e Italia in diversi settori, con particolare riferimento alla preparazione dei prossimi eventi bilaterali e di nuovi programmi di cooperazione allo sviluppo. Spazio anche al dossier del contrasto ai flussi migratori irregolari. La visita, conclude il comunicato della diplomazia tunisino, fornirà anche l’occasione per uno scambio di vedute sulle principali questioni regionali e internazionali d’interesse comune, in particolare gli sviluppi della situazione in Libia. Ieri l’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) della Tunisia ha negato la fiducia al governo proposto dal premier incaricato Habib Jemli. Questa settimana, nell’ambito degli sforzi diplomatici per la risoluzione della crisi in Libia, Di Maio era stato in visita anche in Egitto e in Algeria. (Tut)