Iraq: ambasciata Usa condanna uccisione giornalisti a Bassora

- L’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad condanna duramente l’uccisione del giornalista iracheno Ahmed Abdel Samad e del cameraman Safaa Ghali, avvenuta ieri a Bassora, nel sud dell’Iraq. Lo si legge in una nota diramata quest’oggi. La sede diplomatica sottolinea come la recente ondata di “omicidi, rapimenti, minacce e intimidazioni verso giornalisti e attivisti in Iraq da parte di gruppi armati” continui a restare impunita. “Il governo iracheno è responsabile di assicurare il diritto alla libertà di espressione, di proteggere i giornalisti e di garantire che gli attivisti pacifici possano esercitare i loro diritti democratici senza paura di rappresaglie. Questo può accadere solo se i responsabili vengono individuati e portati davanti alla giustizia”, si legge nella nota, che ricorda come libertà di parola e di espressione siano il pilastro di qualsiasi paese democratico.Ahmed Abdel Samad lavorava come corrispondente dell’emittente “Dijlah”, per la quale negli ultimi mesi aveva raccontato le manifestazioni di protesta nell’Iraq meridionale.(Irb)