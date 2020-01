Libia: Merkel, speriamo che sforzi di Russia e Turchia per risolvere crisi abbiano successo

- La Germania si augura che gli sforzi di Russia e Turchia per la risoluzione del conflitto in Libia avranno successo, e che la conferenza di Berlino sulla crisi attualmente in corso nel paese venga organizzata al più presto. Lo ha dichiarato il cancelliere federale tedesco, Angela Merkel, durante una conferenza stampa organizzata al termine del suo incontro di oggi con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. “L’incontro tra i presidenti di Russia e Turchia a Istanbul, durante il quale è stato proposto un cessate il fuoco in tutto il paese, potrebbe essere un importante passo avanti”, ha detto il cancelliere federale, aggiungendo che nel prossimo futuro le autorità tedesche inizieranno ad invitare i vari partecipanti alla prossima conferenza di Berlino sulla Libia. “Non siamo favorevoli ad interferenze straniere negli affari di un paese sovrano, ed è per questo che siamo interessati a coinvolgere tutti gli attori del conflitto nel processo di Berlino”, ha aggiunto. (Rum)