M5s: Catalfo, da parlamentari restituzioni per oltre 106 milioni, gesto per rendere Italia migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, esponente del Movimento cinque stelle affronta su Facebook il tema delle restituzioni. "Oltre 106 milioni di euro. Sono tanti soldi, che noi che abbiamo l’onore di essere stati eletti con il Movimento cinque stelle abbiamo restituito in questi anni. L’idea è semplice - spiega -: i parlamentari guadagnano abbastanza anche restituendo parte del loro stipendio e destinandolo a chi ne ha bisogno. Grazie a questi milioni di euro, piccoli imprenditori hanno potuto ottenere un prestito attraverso il microcredito per avviare la loro attività. Abbiamo anche finanziato altri due fondi: uno per i bambini che si trovano in una situazione di povertà educativa e un altro contro la violenza sulle donne. Lo scorso anno abbiamo scelto di aiutare la Protezione civile a seguito delle inondazioni e frane che hanno colpito tante Regioni e quest’anno abbiamo destinato 600 mila euro alle famiglie di Carabinieri, poliziotti e Vigili del fuoco che hanno perso la vita in servizio". (segue) (Rin)