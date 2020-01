M5s: Catalfo, da parlamentari restituzioni per oltre 106 milioni, gesto per rendere Italia migliore (2)

- Catalfo quindi prosegue: "Pensiamo che anche questi gesti, che per qualcuno sono piccoli, per altri sono grandi, contribuiscano a rendere l’Italia un posto migliore. E a rendere migliore la politica, dopo anni di sprechi e ruberie. Lo spirito del Movimento è questo, insieme al lavoro quotidiano, lontano dalle polemiche. Chi, come me, quasi 11 anni fa ha iniziato un percorso che dopo tanti sforzi e battaglie ci ha portato fino al governo del Paese, può camminare a testa alta e guardare negli occhi i cittadini senza mai abbassare lo sguardo. È a loro e solo a loro - conclude - che dobbiamo rendere conto, ora e sempre". (Rin)