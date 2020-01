Libia: Putin su presenza mercenari russi nel paese, se è vero non rappresentano nostri interessi

- I cittadini della Federazione Russa che secondo alcune indiscrezioni si troverebbero in Libia non rappresentano gli interessi di Mosca, né ricevono denaro da parte dello Stato. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, commentando alcune indiscrezioni sulla possibile presenza di mercenari di nazionalità russa in Libia durante una conferenza stampa organizzata al termine del suo incontro con il cancelliere federale tedesco, Angela Merkel. “Se davvero ci sono cittadini russi in Libia posso garantire che non rappresentano gli interessi del nostro paese, e che non ricevono denaro da parte nostra”, ha detto Putin. (Rum)