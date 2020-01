Commercio Roma: Raggi, liberate piazze storiche da bancarelle, previste alternative per urtisti

- "Abbiamo restituito questa piazza come altre piazze storiche di Roma alla libera fruizione dei cittadini. Non ci sono più quelle bancarelle che ostruivano la vista dei monumenti. Come anche la scalinata di piazza di Spagna stiamo riportando i monumenti al loro splendore originario". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook in riferimento al suo sopralluogo di stamattina a Fontana di Trevi, per verificare lo spostamento delle postazioni degli urtisti. "Ci sono delle alternative previste per legge - aggiunge Raggi -. I commercianti possono scegliere tra queste alternative, un indennizzo e una licenza taxi. Non sarà perso alcun posto di lavoro. Al contempo queste piazze saranno restituite a cittadini e turisti". (Com)