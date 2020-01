Rifiuti Roma: Codacons, bene operazione decoro ma Raggi ripulisca strade da immondizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Va bene allontanare bancarelle e ambulanti da monumenti e luoghi simbolo di Roma, ma la sindaca Raggi deve garantire il decoro in tutta la città, a partire dai rifiuti che invadono le strade della capitale”. Lo afferma in una nota il Presidente Codacons, Carlo Rienzi, commentando la visita odierna di Virginia Raggi a Fontana di Trevi e le dichiarazioni rilasciate dalla sindaca. “Siamo a favore di qualsiasi operazione che garantisca il decoro della città, ma non è tollerabile che l’attenzione si concentri su piazze e monumenti del centro storico, mentre il resto della capitale versa in condizioni disastrose – spiega Rienzi – nelle periferie vi sono ancora cumuli di rifiuti in strada, una situazione che si è aggravata dopo le feste di Natale e fine anno e che ancora non è stata risolta, con i marciapiedi invasi da sporcizia di ogni tipo. Le nuove piste ciclabili poi, come quella su Via Tuscolana, sono inutilizzabili perché le automobili vengono parcheggiate sulle corsie riservate alle bici, e nessuno interviene per sanzionare i trasgressori. Si preoccupi - concluede Rienzi - la sindaca di garantire decoro e combattere il degrado anche nelle zone non turistiche e dove non arrivano le telecamere, affinché i provvedimenti dell’amministrazione non siano solo di facciata e portino ad un reale miglioramento della città”. (Com)