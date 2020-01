Pd: Rossomando, proposta Zingaretti coglie punti decisivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Pd e vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, afferma che "la prospettiva del rinnovamento profondo del Partito democratico avanzata oggi dal segretario Zingaretti mi sembra cogliere punti centrali e decisivi. In particolare - spiega in una nota - è convincente la modalità proposta con cui un partito riesce a valorizzare le istanze che arrivano da movimenti spontanei o organizzati, fino alla necessità di porre l'ambientalismo come cifra dell'azione politica. Infine far uscire dalla logica della mera conta interna il congresso del partito, puntando invece su una discussione aperta anche ai cittadini sulle scelte strategiche, mi sembra - concldude Rossomando - il modo migliore per dar vita a questo processo di innovazione e inclusione". (Com)