Comuni: Candiani (Lega), grazie a Salvini anche Pd ammette stangata e ora promette interventi

- Il senatore leghista Stefano Candiani, commenta la polemica per la ripartizione del Fondo di solidarietà dei Comuni. "Grazie al sottosegretario Variati, che annunciando interventi per riportare in equilibrio i Comuni penalizzati conferma la denuncia di Matteo Salvini e di alcuni sindaci. Siamo felici - spiega in una nota - che la protesta della Lega abbia svegliato perfino il Viminale. Nella sua furia scomposta, Variati attacca le scelte del vecchio governo: gli ricordo che il premier è lo stesso del governo attuale, così come la prima forza parlamentare era ed è quel Movimento cinque stelle che definiva il Pd di Variati e Bonaccini 'partito di Bibbiano'. Purtroppo per lui - conclude Candiani - anche oggi Variati è costretto a subire i tagli decisi dalla grillina Laura Castelli". (Com)