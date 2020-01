Olimpiadi 2026: D'Incà, stanziato 1 miliardo per opere infrastrutturali

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, informa su Twitter che sulle Olimpiadi 2026, "il governo ha stanziato 1 miliardo di euro per opere infrastrutturali dal 2020 al 2026, che daranno ancora di più la capacità necessaria per gestire al meglio i flussi turistici delle tante persone che verranno ad ammirare le nostre dolomiti, patrimonio Unesco". (Rin)