Medio Oriente: Putin, nuovo conflitto su larga scala sarebbe una catastrofe globale

- La Federazione Russa si augura che non si arrivi ad un nuovo conflitto armato su larga scala in Medio Oriente: sarebbe una catastrofe per tutto il mondo. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, durante una conferenza stampa congiunta con il cancelliere federale tedesco, Angela Merkel. “Speriamo che le operazioni militari attualmente in corso non portino ad un nuovo conflitto su larga scala: si tratterebbe di un disastro non solo per la regione, ma per tutto il mondo”, ha detto Putin, sottolineando le conseguenze drammatiche che un evento del genere potrebbe avere in ambito economico e religioso, o in relazione ai flussi migratori.(Rum)