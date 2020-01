Argentina: Unione industriale, occupazione cresce solo in province Neuquen e Santa Cruz

- Il calo dell’occupazione ha colpito quasi tutta l’Argentina l’anno scorso: le uniche eccezioni sono state le province di Neuquen e di Santa Cruz. È quanto emerge da uno studio dell’Unione industriale argentina (Uia) basato sugli ultimi dati ufficiali disponibili, di ottobre. La provincia di Neuquen ha registrato un incremento di 4.400 posti di lavoro, pari al 3,8 per cento rispetto all’anno precedente, attribuito soprattutto all’attività del giacimento petrolifero di Vaca Muerta, A Santa Cruz l’incremento è stato del 2,4 per cento, anche in questo caso grazie alle attività petrolifere e minerarie. Le province più colpite, invece, sono la Terra del Fuoco, La Rioja e San Juan, con flessioni del 10,3 per cento, del 6,2 per cento e del 5,5 per cento rispettivamente. (segue) (Abu)