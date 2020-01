Argentina: Unione industriale, occupazione cresce solo in province Neuquen e Santa Cruz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini assoluti, le perdite occupazionali più cospicue riguardano la provincia di Buenos Aires, con 52.800 posti di lavoro in meno, e la capitale, con 41.400 posti persi. Metà del calo dell’occupazione industriale si è concentrato nella provincia di Buenos Aires. Nella Terra del Fuoco è stato soprattutto il settore manifatturiero a incidere sulla crisi occupazionale, con una riduzione dei posti del 23 per cento. Hanno perso consistenti quote di occupazione anche le province di Catamarca (5,2 per cento), Santiago del Estero (4,7), Entre Rios (4), La Pampa (3,9), Cordoba (3,7) e Jujuy (3). Cali superiori al due per cento si sono registrati nelle province di San Luis, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Chaco e Misiones. Al di sotto del due per cento, invece, i decrementi di Tucuman (1,6 per cento), Rio Negro (1,6), Mendoza (1,3) e Chubut (1). (Abu)