Regionali: Gelmini (FI), saranno avviso di sfratto per governo Conte

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, afferma su Twitter che "le Regionali saranno un avviso di sfratto per il governo guidato da Giuseppe Conte. Il centrodestra vincerà in Calabria ed Emilia Romagna, con Jole Santelli e Lucia Borgonzoni, e getterà le basi per tornare a guidare il Paese. Sinistra e grillini - conclude - saranno puniti dagli elettori".‬(Rin)