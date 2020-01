Siria: Putin, assistenza al paese va concordata con le autorità nazionali

- Qualsiasi forma di assistenza alla Siria dovrebbe essere concordata con le autorità nazionali, e non avere alcun tipo di connotazione politica. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, durante una conferenza stampa congiunta con il cancelliere federale tedesco, Angela Merkel. “Abbiamo discusso la situazione attuale nel paese, concordando sulla necessità di garantire un ritorno sicuro per i rifugiati: è necessario uno sforzo comune da parte dell’intera comunità internazionale in questo senso, per aiutare le istituzioni siriane a ripristinare i servizi e le infrastrutture del paese”, ha detto Putin, aggiungendo che “tutte le nuove iniziative a sostegno della Siria dovrebbero estendersi a tutti i territori del paese senza precondizioni”. (Rum)