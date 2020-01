Inps: Salvini, governo spieghi decisioni di Tridico su nomine ed esclusioni

- Il segretario della Lega, Matteo Salvini, afferma che "l'Inps non è proprietà privata di Pasquale Tridico. Il governo spieghi se è vero, come denuncia oggi 'La Stampa', che il presidente dell’Inps ha sponsorizzato e attuato una serie di dubbie promozioni (con notevole aumento di spesa a carico dei cittadini) penalizzando chi non è allineato alle posizioni della maggioranza. Dimissioni immediate di Tridico se una sola delle accuse fosse confermata". Il leader del Carroccio annuncia anche un’interrogazione urgente a sua firma al governo e al ministro del Lavoro sulla vicenda. (Rin)