Guidonia: morto il 57enne investito ieri mattina da ragazza con tasso alcolemico a 1.4

- E’ morto questa mattina nel policlinico Umperto I di Roma il 57enne che, all’alba di ieri è stato investito in via Roma a Guidonia da una 23 enne alla guida di una Lancia Ypsilon. Le condizioni dell’uomo, pasticciere del posto, sono apparse subito gravi e per questo è stato trasportato d’urgenza all’Umberto I dove, questa mattina, è morto. Si aggrava quindi la posizione giudiziaria della ragazza che lo ha investito dato che il tasso alcolemico che gli è stato riscontrato nel sangue era di 1.4. Per questo era stata denuncia per lesioni stradali gravi. Oggi l’ipotesi di reato diventa omicidio stradale ma venendo meno la flagranza di reato, non rischierebbe misure cautelari. Intanto è stata disposta l'autopsia sul corpo del 57enne. (Rer)