Libia: Conte riceve Sarraj, ci adopereremo sempre più per coinvolgimento Ue

- Sul dossier libico l’Italia “non ha agende nascoste”, sta lavorando costantemente e coerentemente per una “soluzione politica” e intende adoperarsi sempre più per un coinvolgimento ancora maggiore dell’Unione europea. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine di un incontro a Palazzo Chigi con il capo del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, Fayez al Sarraj. Una visita, quella del leader libico, che ha permesso “uno scambio intenso di riflessioni” in una fase in cui l’Italia è “estremamente preoccupata” per l’escalation in corso nel paese nordafricano. “Gli ultimi sviluppi – ha osservato Conte – rendono il paese una polveriera dalle forti ripercussioni sulla regione mediterranea. Dobbiamo assolutamente fermare il conflitto interno e le interferenze esterne”. Il riferimento è in particolare all’intervento nel conflitto della Turchia, che ha annunciato l’invio di forze militari a sostegno del Gna e contro l’offensiva condotta dall’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, ricevuto a sua volta in settimana da Conte a Palazzo Chigi. (segue) (Gmr)