Libia: Conte riceve Sarraj, ci adopereremo sempre più per coinvolgimento Ue (2)

- All’ufficiale libico, il presidente del Consiglio ha detto di aver espresso “costernazione” per l’attacco che lo scorso 4 gennaio ha colpito l’Accademia militare di Tripoli. Secondo il capo del governo italiano, l’intervento dell’Ue può evitare di “rimettere le sorti future del popolo libico alla volontà di singoli attori”. A questo proposito, ha indicato ancora Conte, Roma sta lavorando intensamente per la riuscita del processo di Berlino, con l’obiettivo di giungere a un cessate il fuoco e a di indirizzare il conflitto verso una soluzione politica. “Nei prossimi giorni – ha ricordato Conte - avrò un’agenda internazionale molto fitta. Lunedì sarò in Turchia, martedì in Egitto. Ho in programma colloqui telefonici con omologhi e presidenti di vari paesi che hanno un coinvolgimento nello scenario libico proprio per continuare a tessere la tela che deve portarci a una soluzione pacifica”. (Gmr)