Iraq: Zingaretti (Pd), si fermi ogni atto contro faticoso processo stabilizzazione Paese

- "Il Pd ritiene che vada fermato ogni atto che possa compromettere ulteriormente il faticoso processo di stabilizzazione condotto in questi anni in Iraq. L’Italia, con forza e concretamente, sostiene in questi giorni la necessità di ridurre la tensione in Iraq e in tutto il Medio Oriente". Lo ha dichiarato il segretario del Pd Nicola Zingaretti rispondendo ad una domanda sulla crisi in Iraq e nel Medio Oriente a margine di un evento a Milano. "Per questo - ha continuato - è importante, ove si verifichino le condizioni politiche e di sicurezza, continuare ad essere al fianco dell'Iraq e nella lotta contro Daesh con le nostre truppe, alle quali rivolgiamo il nostro più sentito ringraziamento per il lavoro sino a qui svolto e riconosciuto dalla comunità internazionale. L’Italia deve ribadire la disponibilità a fare la propria parte in funzione delle nuove condizioni venutesi a creare". (segue) (Rem)