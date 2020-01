Iraq: Zingaretti (Pd), si fermi ogni atto contro faticoso processo stabilizzazione Paese (2)

- Per il segretario dem L’Italia, "altresì, nel quadro dell’impegno in Europa e nella Nato, deve continuare ad essere protagonista del processo di dialogo anche attraverso lo sviluppo delle relazioni bilaterali con tutti i Paesi dell’area interessata. Chiediamo a tutte le forze politiche di sostenere in modo unitario questo impianto e le conseguenti iniziative nell’interesse della pace e della sicurezza del nostro Paese". (Rem)