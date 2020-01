Commercio Roma: Aubert (FI): Raggi caccia urtisti ma lascia piazze agli abusivi

- "La Raggi ne combina un'altra" scrive in una nota Luca Aubert, coordinatore FI al Municipio I. "Caccia dalle piazze gli urtisti - dice - una storica categoria di ambulanti della comunità ebraica perfettamente autorizzati, e lascia le nostre piazze in mano agli abusivi con ombrelli, borsoni e sparagirandole in aria! Bastava dialogare con loro per rivedere alcuni spazi da poter concedere anche in vie limitrofe ma l'arroganza dei grilli, ormai agli sgoccioli, non ha limiti". (Com)