Milano: scappa da controllo alcol test al Monumentale, arrestato dopo inseguimento

- Non si è fermato all’alt dei carabinieri impegnati in un servizio di controllo delle auto nella piazza del cimitero Monumentale di Milano e si è dato alla fuga, ma è stato raggiunto poco dopo dai militari in via Cenisio. L’uomo, fermato intorno alle 2.40 della scorsa notte, è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,26 g/litro ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebrezza. La scorsa notte, tra le 19 e le 6 di mattina, sono stati 122 i carabinieri del comando provinciale di Milano impegnati nel controllo delle auto. In tutto i militari hanno controllato 483 veicoli e 654 persone, 16 delle quali sono state denunciate perché trovate con un tasso alcolemico superiore a 0,8. Sette invece quelle sanzionate, perché alla guida con un tasso tra lo 0,5 e lo 0,8. Sospese in tutto 23 patenti e tre carte di circolazione.(Rem)