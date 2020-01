Commercio Roma: Bordoni (Lega), da condannare aggressione a Coia ma M5s alzare toni scontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I 5 stelle a Roma se la prendono con i più deboli e non riescono a fare neanche il minimo di programmazione e pianificazione". A commentare in una nota la vicenda degli urtisti è il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Le 72 ore concesse dalla sindaca Raggi, per trovare soluzioni, erano di fatto una presa in giro alla categoria: la decisone il Comune l'aveva già presa. Da condannare senza appello la minoranza dei commercianti che, evidentemente esasperati, hanno aggredito Coia, ma noto con dispiacere che dal Movimento si fa di tutto per alzare i toni sul terreno dello scontro; e in modo provocatorio. Proprio ciò che degli amministratori non dovrebbero mai fare". Nella nota Bordoni dice anche: "In questa deportazione commerciale degli operatori su area pubblica si alimenta una sorta di strategia della tensione: oggi la sindaca Raggi si è recata a Fontana di Trevi per scattare delle foto per far vedere a tutti la piazza sgombra ma non si è degnata di proferire parola con i commercianti in protesta per trovare soluzioni alle loro licenze storiche, per di più alcuni esponenti dei 5s twittano contro Salvini accusandolo di voler mantenere il degrado a Roma. Ma è del commercio regolare che stiamo parlando quando invece in questi tre anni e mezzo l'unica cosa che è aumentata a Roma è il commercio abusivo e irregolare". (Com)