Siria: raid aerei su Idlib, almeno 17 morti prima del cessate il fuoco

- A poche ore dall’entrata in vigore di un cessate il fuoco su proposta di Russia e Turchia, le forze aeree siriane hanno condotto nuovi raid sul governatorato di Idlib, nel nord-ovest della Siria, provocando almeno 17 vittime. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, secondo cui gli attacchi hanno colpito questa mattina il centro di Idlib e altri quartieri del capoluogo. Almeno 50 civili sarebbero rimasti feriti, ma il bilancio delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Ieri il ministero della Difesa di Ankara ha annunciato di aver trovato un accordo con la Russia per l’attuazione di un cessate il fuoco a partire da mezzanotte del 12 gennaio, ma nelle scorse ore Mosca ha fatto sapere che la tregua è stata anticipata a oggi pomeriggio. Nelle ultime settimane migliaia di persone sono fuggite dalla provincia di Idlib, l’ultima in Siria sotto il controllo delle forze ribelli, spingendosi verso il confine con la Turchia. A partire dal mese scorso, infatti, le forze siriane e russe avevano intensificato l’offensiva nell’area. (Tua)