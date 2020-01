Commercio Roma: Chiossi (M5s), per attaccarci Salvini difende il degrado

- "Clamoroso autogoal di Salvini che per attaccarci difende il degrado e gli ambulanti. Non stiamo cacciando nessuno, stiamo riportando il decoro. Sai cos’è il DECORO?Salvinivergognati, iostoconCoia". Lo scrive su Twitter il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle Calo Chiossi. (com)