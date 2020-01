Torino: Cerno (Pd), amnistia per No Tav, non rinchiudere idee dietro sbarre

- Il senatore Pd Tommaso Cerno afferma che "eerve una amnistia per i No Tav in carcere e per tutte le lotte sociali. Serve una grande chiarezza in Parlamento sul fatto che non si possono rinchiudere le idee dietro le sbarre. Cosa che è avvenuta in Val di Susa e che colpisce chi ancora liberamente esprime il proprio dissenso verso uno Stato che decide sulla testa dei cittadini. Nel nome di Nicoletta Dosio e di tutti gli altri, donne e uomini, ragazze e ragazzi che chiedono di poter dire no". A margine del corteo No Tav di Torino, Cerno ha poi aggiunto: "Il segretario Zingaretti, che oggi su 'La Repubblica' prospetta un grande movimento di democratici aperti alle istanze, si unisca a questo coro e il Pd tutto rifletta su quanto sta accadendo".(Rin)