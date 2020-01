Rifiuti Roma: Lombardi (M5s), non ho dimenticato sofferenze abitanti di Valle Galeria

- "Oggi i Comitati della ValleGaleria protestano contro una nuova discarica nel loro territorio, a Monte Carnevale, vicino a quella di Malagrotta". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere e capogruppo del Movimento 5 stelle alla Regione Lazio Roberta Lombardi. "Non potrò essere presente - scrive anche - ma mi sento di aderire pubblicamente alla loro manifestazione. Per un semplice motivo: ogni promessa è debito. Soprattutto se fatta in campagna elettorale. Non ho dimenticato il dolore sui volti degli abitanti della Valle Galeria, vessati per decenni dai miasmi e dall’impatto ambientale della discarica di Malagrotta, la più grande d’Europa. Né le testimonianze dei tanti ammalati di cancro e di varie patologie che vivono in quell’area, colpita, secondo i Comitati cittadini, da un tasso di tumori del 28% superiore alla media cittadina. Non li ho dimenticati perché - continua Lombardi - come tanti politici a partire dai miei colleghi del MoVimento 5Stelle, li ho incontrati, tra le varie occasioni, durante la mia campagna elettorale promettendo loro che mi sarei battuta per far chiudere la discarica di Malagrotta, e far risanare una volta per tutte l’area, che già tanto aveva dato per l’emergenza rifiuti, esonerandola quindi da nuove discariche. È stato scontato per me, nel 2018, prendere questo impegno con il territorio di Valle Galeria: non perché fossi in campagna elettorale, ma semplicemente perché era quello che come MoVimento 5 Stelle per anni avevamo sempre detto. Anche per bocca di chi oggi mette in campo una scelta completamente opposta, piazzando una nuova discarica nella Valle Galeria, proprio a due passi da quella di Malagrotta. Ma ogni promessa è debito e prima o poi il conto bisogna pagarlo, che si tratti del debito ecologico o della perdita di credito presso l’opinione pubblica". Questo vale ovviamente per tutti gli attori in causa. "Dalla Regione - dice Lombardi - che per oltre sei anni è rimasta del tutto inerte rispetto alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti, al Comune di Roma, che ha sottovalutato il problema di Ama e dopo tre anni e mezzo di governo 5stelle ancora non riesce a garantire una raccolta rifiuti sufficiente, tale da non far straripare i cassonetti d’immondizia. Proprio alla luce di queste molteplici responsabilità, è ingiusto oggi tornare a battere cassa alle comunità della Valle Galeria. Sarebbe più opportuno invece individuare un sito alternativo all’interno di quelli, le cosiddette ‘aree bianche’, individuati da Città Metropolitana. Anche perché il sito di Monte Carnevale non sembrerebbe adatto ad ospitare i rifiuti urbani ma solo inerti, cioé rifiuti da edilizia. Andrebbe quindi reso idoneo con interventi specifici e pertanto non rappresenterebbe nemmeno una soluzione concreta al problema rifiuti nell’immediato. Se quindi non vale la promessa fatta - conclude il post di Lombardi - almeno dovrebbe valere il mero principio del pragmatismo". (Rer)