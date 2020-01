Cipro-Grecia: incontro ministri Esteri lunedì prossimo, attesa firma memorandum cooperazione

- Il ministro degli Esteri cipriota, Nicos Christodoulides, si recherà ad Atene lunedì prossimo per una visita di lavoro, durante la quale incontrerà il suo omologo Nikos Dendias. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Cna”, aggiungendo che i due capi della diplomazia firmeranno un memorandum d’intesa per il rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambito politico e tecnico. Secondo quanto riportato all’interno di un comunicato diffuso dal dicastero degli Esteri di Nicosia, Christodoulides incontrerà anche il presidente e il primo ministro, rispettivamente Prokopis Pavlopoulos e Kyriakos Mitsotakis, nel quadro della visita. (Res)